Элитная казахская школа ZAMAN SCHOOL открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы открылась элитная казахская школа ZAMAN. 550 детей сегодня стали учащимися школы, уделяющей особое внимание развитию казахской национальной культуры и образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школу ZAMAN SCHOOL построили учредители школы Zerde. Семья Нуровых, Амангельды и Гаухар отметили, что школу они открыли с целью воспитания эрудированных ребят, знающих культуру, историю и традиции своего народа.

«ZAMAN SCHOOL – это не первый наш опыт. Как вы знаете, основанная в 2007 году школа-гимназия Zerde, является тоже нашим особенным проектом. Сегодня мы гордимся выпускниками нашей школы Zerde. Мы надеемся, что школьники ZAMAN SCHOOL продемонстрируют свои навыки отличатся острым умом, покажут хорошие результаты, потому что с ними будут работать профессиональные педагоги», - отметили учредители Амангельды и Гаухар Нуровы.

В дальнейшем школа намерена сотрудничать со школой Германии. Планируется также развивать техническое направление, чтобы учащиеся после окончания школы смогли поступить в технические вузы Германии. На текущий момент ведутся переговоры.

Детей в стенах школы усиленно будут учить английскому, немецкому языкам. У ребят появится возможность посещать кружки, связанные с казахской культурой, ценностями, традицией. В свободное время от учебы школьники смогут посещать кружки шахмат, робототехники, домбры, хореографии. Дополнительно будут доступны платные кружки по финансовой грамотности. Азам баскетбола, волейбола и футбола тренеры будут обучать на профессиональном уровне.

Школа стремится к улучшению процесса обучения и благополучия учащихся. Старается оперативно внедрять новые тенденции в области образования и гибко реагировать на результаты мониторинга. Большое внимание уделяется мотивации и самостоятельному мышлению учащихся. Организует занятия по карьерному планированию для старшеклассников, конференции по результатам проектной деятельности, персональные выставки работ по изобразительному искусству, диспуты и работу дебатного клуба по актуальным вопросам современности.

В школе система контроля и управления доступом с распознаванием лиц и мониторингом температуры для контроля уровня доступа в школу. Спортивный зал оборудован в соответствии со стандартами качества и безопасности. А поле для мини-футбола соответствует стандартам UEFA с возможностью игры в ночное время за счет профессионального спортивного освещения.