Елхан Табынбаев победил Эльмара Абдуллаева из Азербайджана в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане начался вечер профессионального бокса, хедлайнером которого станет Данияр Елеусинов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом бою вечера на ринг вышли 21-летний казахстанский боксер Елхан Табынбаев (2-0, 1 КО) и азербайджанец Эльмар Абдуллаев (дебют). Этот поединок в полутяжелом весе был рассчитан на четыре раунда и закончился победой Табынбаева большинством решения судей.

Таким образом, Елхан Табынбаев одержал третью победу на профи-ринге, а Эльмар Абдуллаев начал свой путь в профессионалах с поражения. В главном бою вечера казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) оспорит вакантный пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO в поединке с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО).



