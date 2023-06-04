Елену Рыбакину включили в рейтинг топовых нарядов «Ролан Гаррос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный спортивный сайт «Чемпионат» представил самые топовые наряды теннисисток на «Ролан Гаррос». В топ самых ярких нарядов попала экипировка первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

«У Елены Рыбакиной теперь есть счастливая одежда. Поклонники теннисистки увидели ее на корте в комплекте из розовой кофты и темно-синих шорт», - пишет портал.

Напомним, 3 июня Елена Рыбакина должна была сыграть за выход в 1/8 финала одиночного разряда против испанки Сары Соррибес Тормо. За 15 минут до матча стало известно, что спортсменка снялась в турнира из-за болезни. На Открытом чемпионате Франции Рыбакина дошла до третьего круга. В итоге казахстанка заработала 142 000 евро и получит 130 рейтинговых очков.

Елена Рыбакина является первой ракеткой Казахстана и четвертой ракеткой мира. Она считалась одной из фавориток «Ролан Гаррос».