Елену Рыбакину назвали «королевой эйсов» на Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы Australian Open-2023 отметили достижение казахстанской теннисистки Елене Рыбакиной после выхода в полуфинал турнира Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанская спортсменка стала рекордсменкой турнира на данный момент по количеству подач навылет в женском разряде — 44. Организаторы Australian Open благодаря этому достижению назвали Рыбакину «Королевой эйсов». Лучшим среди мужчин стал американец Бен Шелтон, у которого 85 подач навылет.

Как сообщалось, Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open-2023. В финале турнира она сыграет против белорусской теннисистки Арины Соболенко. Матч состоится 28 января в 14:30 по астанинскому времени.