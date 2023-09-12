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    09:36, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Елену Рыбакину «лишили» титулов «Большого шлема»

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    Photo: Sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал прогноз на победителей турниров серии «Большого шлема» в сезоне 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Так, по мнению ресурса, трофеи Australian Open-2024 в мужском и женском одиночном разрядах возьмут Карлос Алькарас и Кори Гауфф; титулы «Ролан Гаррос» выиграют Рафаэль Надаль и Ига Швентек; триумфаторами Уимблдона станут Новак Джокович и Онс Жабер; US Open покорится Бену Шелтону и Арине Соболенко.

    Стоит отметить, что ESPN заочно «лишил» в 2024 году титулов «Большого шлема» первую ракетку Казахстана и четвертый номер мирового рейтинга Елену Рыбакину, которая в 2022 году стала чемпионкой Уимблдонского турнира.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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