Елену Рыбакину «лишили» титулов «Большого шлема»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт телеканала ESPN опубликовал прогноз на победителей турниров серии «Большого шлема» в сезоне 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Так, по мнению ресурса, трофеи Australian Open-2024 в мужском и женском одиночном разрядах возьмут Карлос Алькарас и Кори Гауфф; титулы «Ролан Гаррос» выиграют Рафаэль Надаль и Ига Швентек; триумфаторами Уимблдона станут Новак Джокович и Онс Жабер; US Open покорится Бену Шелтону и Арине Соболенко.

Стоит отметить, что ESPN заочно «лишил» в 2024 году титулов «Большого шлема» первую ракетку Казахстана и четвертый номер мирового рейтинга Елену Рыбакину, которая в 2022 году стала чемпионкой Уимблдонского турнира.