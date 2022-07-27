27 Июля 2022 02:54

Елене Рыбакиной «вручили» кубок Лиги чемпионов после триумфа на Уимблдоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила штаб-квартиру УЕФА в Ньоне (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Елена Рыбакина опубликовала на своей странице в сети Instagram фото с кубком Лиги чемпионов, который вручается победителю данного турнира.

«Большое спасибо УЕФА за незабываемые впечатления и теплый прием», - подписала спортсменка фото.





Елена Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. В рейтинге WTA казахстанка занимает 23 место. Если бы в этом году организаторы Уимблдона не отменили рейтинговые очки, то Елена Рыбакина занимала бы в рейтинге уже шестое место.