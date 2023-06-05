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    07:51, 05 Июнь 2023 | GMT +6

    Елене Рыбакиной сообщили хорошую новость об «Уимблдоне» после снятия с «Ролан Гаррос»

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    Photo: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисный twitter-блогер Sebastien G. позитивно оценивает перспективы четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на Уимблдонском турнире после ее снятия с Открытого чемпионата Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Накануне казахстанская теннисистка заявила, что вынуждена сняться с «Ролан Гаррос» из-за болезни. В третьем круге турнира Рыбакина должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес Тормо (132-е место в рейтинге WTA).

    «Так или иначе, сезон грунта закончился, теперь сезон травы, покрытие, которое подходит Елене Рыбакиной. Большая фаворитка на защиту своего титула на Уимблдоне, и она это сделает», — пишет блогер.

    Ранее Елена Рыбакина снялась с «Ролан Гарроса».


    Теги:
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