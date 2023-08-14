Елена Рыбакина завершила выступление на турнире в Монреале

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) встретилась с россиянкой Людмилой Самсоновой (18-е место) в полуфинале турнира в Монреале (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина проиграла Самсоновой в трех сетах — 6:1, 1:6, 2:6 — и завершила выступление на турнире. Напомним, ранее по ходу турнира теннисистка из Казахстана обыграла американок Дженнифер Брэди (584-е место) — 6:7, 7:6, 6:3 — и Слоан Стивенс (38-е место) — 6:3, 6:3 и россиянку Дарью Касаткину (14-е место) — 5:7, 7:5, 7:6.

Добавим, что призовой фонд турнира в Монреале в этом году составляет 2 788 468 долларов. Победительница соревнований заработает 454 500 долларов, а также получит 900 рейтинговых очков.