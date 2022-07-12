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Елена Рыбакина: Я - гражданка Казахстана
12 Июля 2022 15:55

Елена Рыбакина: Я - гражданка Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос журналистов о том, гражданкой какой страны она является и где проживает сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, я - гражданка Казахстана. Как я уже многим отвечала, к сожалению, это очень сложная работа. Нигде не проживаю последние года два. Я езжу из гостиницы в гостиницу каждую неделю. Либо это соревнования, либо сборы, но как такового дома у меня сейчас нет», - прокомментировала первая ракетка РК Елена Рыбакина.

Ранее Елена Рыбакина ответила, почему выбрала Казахстан.

Вчера ночью Елена Рыбакина прибыла в Нур-Султан. Болельщики, близкие и родители спортсменки, жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встретили ее в аэропорту.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.


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Автор:
Корреспондент

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