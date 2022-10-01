Елена Рыбакина выступит на выставочном турнире вместе со звездами мирового тенниса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 19 по 24 декабря в Дубае (ОАЭ) состоится новый выставочный турнир World Tennis League, участие в котором примут звезды мужского и женского тенниса, в том числе представительница Казахстана Елена Рыбакина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

16 игроков будут разделены на четыре команды (по четыре – в каждой) и сыграют по групповой системе. В последний день соревнований победителя выяснят два лидера группы. Все матчи – как в одиночном разряде, так и в миксте – пройдут в трехсетовом формате с чемпионским тай-брейком вместо третьей партии, сообщает GoTennis.ru .

На данный момент в Дубае планируют выступить следующие представители ATP-Тура: Новак Джокович, Александр Зверев, Ник Киргиос, Доминик Тим, Феликс Оже, Григор Димитров и Гаэль Монфис. Среди женщин, помимо Рыбакиной, согласились участвовать Ига Свентек Анетт Контавейт, Паула Бадоса, Симона Халеп, Арина Соболенко и Бьянка Андрееску.

Жеребьевка турнира, в рамках которой игроков распределят по командам, пройдет 1 ноября.

Фото: sports.kz











