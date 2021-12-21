Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 Sydney Tennis Classic

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина примет участие в турнире WTA 500 Sydney Tennis Classic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Он состоится в Сиднее с 10 по 15 января. Рыбакина попала в число многих звездных спортсменок.

Как отмечают организаторы, сразу 19 теннисисток из топ-24 мирового рейтинга выйдут на корт в Сиднее.