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Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 Sydney Tennis Classic

21 Декабря 2021 18:22
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Елена Рыбакина выступит на турнире WTA 500 Sydney Tennis Classic

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина примет участие в турнире WTA 500 Sydney Tennis Classic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он состоится в Сиднее с 10 по 15 января. Рыбакина попала в число многих звездных спортсменок.

Как отмечают организаторы, сразу 19 теннисисток из топ-24 мирового рейтинга выйдут на корт в Сиднее.

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#Спорт   #Теннис  
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