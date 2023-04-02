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Елена Рыбакина выступила с обращением и сообщила о дальнейших планах

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Апреля 2023, 10:17
Елена Рыбакина выступила с обращением и сообщила о дальнейших планах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сделала заявление в социальной сети после финала на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ».

«Сегодня был непростой день, второе место, но много позитива можно извлечь из этих двух недель здесь, в Майами. Спасибо всем за поддержку. Пора отдохнуть и подготовиться к грунтовому сезону», — написала Рыбакина на своей странице в Instagram.

Напомним, что в решающем поединке Елена Рыбакина уступила представительнице Чехии Петре Квитовой в двух партиях — 6:7, 2:6.

Напомним, Елена Рыбакина стала лидером по количеству эйсов на турнирах WTA в 2023 году, а также достигла отметки в 179 виннерсов на одном турнире и признана лучшей теннисисткой тура WTA по этому показателю за последние три сезона.


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