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Елена Рыбакина выступила с новым обращением после успешного Australian Open

5 Февраля 2023, 14:41
Елена Рыбакина выступила с новым обращением после успешного Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Финалистка Открытого чемпионата Австралии казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о своем выступлении на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

«Большие арены и грандиозные выступления отнимают много энергии, и в такие моменты ваша поддержка так приятна. Я чувствую, что с каждым турниром в нашем обществе растет интерес к теннису, и для меня это большая честь. Мои слова благодарности за поддержку адресованы каждому из вас. Я благодарю свою команду и моих новых спонсоров», - написала Рыбакина в социальных сетях.

После этого турнира Рыбакина стала 10-й ракеткой мира. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге. Если бы Рыбакина одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь заняла вторую строчку рейтинга.


Фото: Getty Images



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