АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В интервью одному из зарубежных журналистов казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об оказанной помощи казахстанским теннисисткам-юниоркам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы недавно прочитали, что после вашей большой победы на Индиан-Уэллсе, вы сделали очень большое пожертвование, чтобы помочь 14-ти молодым казахстанским девочкам. Это такой красивый жест. Что побудило тебя, почему ты решила сделать это?» - спросил журналист.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что планировала это сделать раньше, но это не так легко, учитывая ее постоянные разъезды.

«Это заняло больше времени. Тем не менее, это то, что я хотела сделать, поскольку я добилась действительно хороших результатов и мне хотелось отблагодарить тех, кто помогал мне в начале моей карьеры, в том числе и Федерацию. Конечно же, я думаю, что у нас много юных талантов, которые нуждаются в поддержке, как и все остальные. Так что, я надеюсь, что мы скоро увидим их на больших теннисных кортах», - поделилась Елена Рыбакина.

Как ранее сообщалось, Елена Рыбакина выделила по 2,5 млн тенге казахстанским теннисисткам-юниоркам. Рыбакина сама выбрала, кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге: Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен.

Каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе. Причем изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница Уимблдона увеличила количество и денежный объем грантов.

Недавно Елена перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных.

Елена Рыбакина является чемпионкой Уимблдона-2022 и финалисткой Australian Open-2023.



https://www.sports.kz/news/elena-ryibakina-pokorila-mat-znamenitogo-tennisista-svoim-postupkom