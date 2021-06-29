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    07:46, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина вышла во второй круг «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (20-е место в рейтинге WTA) успешно стартовала на «Уимблдоне», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге она встречалась с француженкой Кристиной Младенович (59-е) и одержала уверенную победу в двух сетах — 6:4, 6:0. Таким образом, Елена Рыбакина вышла во второй раунд, где встретится с американкой Клер Лю (120-е).

    Призовой фонд «Уимблдона» в этом году составляет 15 783 000 евро. За выход во второй раунд Рыбакина уже заработала 87 750 евро и 70 очков в рейтинг. Добавим, что для Елены это второй турнир на траве в 2021 году: перед «Уимблдоном» она проиграла в 1/8 финала в Берлине, а в Истборне дошла до полуфинала.

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