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    19:41, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Елена Рыбакина в Мадриде обыграла француженку Осеан Додин, занимающую 93 строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За один час 20 минут матча Рыбакина выполнила 12 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Счет в личных встречах оппоненток стал 2:0 в пользу Елены.

    Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open Рыбакина сыграет с хорваткой Аной Конюх или чешкой Катержиной Синяковой.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт
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