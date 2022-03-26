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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Марта 2022, 00:52
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в Майами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина успешно стартовала в турнире WTA одиночного разряда в Майами (штат Флорида), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстанская теннисистка встретилась с 24-летней румынской спортсменкой Еленой Габриэлой Рузе, которую переиграла в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Матч продлился один час и 45 минут.

Во время встречи Елена Рыбакина подала семь подач навылет, совершила три двойные ошибки, выиграла восемь очков и четыре гейма подряд.

В следующей игре казахстанская теннисистка встретится с победительницей американской пары Джессика Пегула — Слоан Стивенс.

Ранее Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира Марии Саккари на турнире в США.

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