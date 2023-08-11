Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В матче второго круга хардового турнира в Монреале Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Дженнифер Брэйди. Игра завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу казахстанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнования в Канаде Елена сыграет с еще одной американкой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).

Юлия Путинцева в матче второго круга уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 4:6.