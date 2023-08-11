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    20:21, 10 Август 2023 | GMT +6

    Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале

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    Photo: ktf.kz
    МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - В матче второго круга хардового турнира в Монреале Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Дженнифер Брэйди. Игра завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу казахстанки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 2 часа 36 минут. Рыбакина 12 раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.
    В третьем круге соревнования в Канаде Елена сыграет с еще одной американкой Слоан Стивенс (38-я ракетка мира).
    Юлия Путинцева в матче второго круга уступила американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 4:6.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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