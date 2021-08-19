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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

19 Августа 2021 10:06
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Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

ЦИНЦИННАТИ. КАЗИНФОРМ - Во втором круге первая ракетка Казахстана обыграла представительницу Бельгии Элизу Мертенс со счётом 6:3, 6:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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Продолжительность встречи составила 1 час и 14 минут. На счету Рыбакиной пять подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести. Бельгийка, в свою очередь, допустила шесть двойных ошибок, четыре раза сделала эйс и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:1 в пользу нашей теннисистки. Теперь Елена сыграет с победительницей противостояния между Паулой Бадосой (Испания) и Ариной Соболенко (Беларусь).
Там же в штате Огайо 38-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, во втором круге соревнований Western & Southern Open уступил болгарину Григору Димитрову, занимающему 21-е место мирового рейтинга, 3:6, 5:7. За 1 час и 23 минуты матча Александр сделал девять эйсов и один брейк, девять раз ошибившись при подаче. Тогда как Григор восемь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу казахстанца.



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