Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела свой второй матч одиночного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперницей 20-й ракетки мира и сильнейшей теннисистки страны Рыбакиной стала шведка Ребекка Петерсон, занимающая 59-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Напомним, что первом раунде турнира Рыбакина переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2.

В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия).

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.