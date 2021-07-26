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Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде
26 Июля 2021 10:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела свой второй матч одиночного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
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Соперницей 20-й ракетки мира и сильнейшей теннисистки страны Рыбакиной стала шведка Ребекка Петерсон, занимающая 59-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.
Напомним, что первом раунде турнира Рыбакина переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2.
В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия).
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.
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