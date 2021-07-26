+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 37 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

26 Июля 2021 10:09
Поделиться:
Елена Рыбакина вышла в третий круг теннисного турнира на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела свой второй матч одиночного турнира на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде
Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио Победителям и призерам Олимпиады разрешили снимать маски Казахстанские лучники завершили выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде

Соперницей 20-й ракетки мира и сильнейшей теннисистки страны Рыбакиной стала шведка Ребекка Петерсон, занимающая 59-е место в рейтинге WTA. Встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Напомним, что первом раунде турнира Рыбакина переиграла австралийку Саманту Стосур — 6:4, 6:2.

В следующем круге Елена сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Беларусь) — Донна Векич (Хорватия).

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Япония   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Начала задыхаться и трясло: почему казахстанская теннисистка снялась с матча на Олимпиаде
Дзюдоист Жансай Смагулов стартовал с победы на Олимпиаде в Токио
Победителям и призерам Олимпиады разрешили снимать маски
Казахстанские лучники завершили выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
3 Коллективный иммунитет в Вооруженных Силах создан - Альбек Манабаев
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Читайте также
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Медальный зачет Олимпиады-2020: у Казахстана - вторая «бронза»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив