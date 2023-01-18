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Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open-2023

18 Января 2023, 17:29
Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина разгромила словенку Кайю Йуван, занимающую 104-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:1 во втором круге Australian Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту. Счет в личных встречах стал 1:0 в пользу Елены. Следующая соперница Рыбакиной в Мельбурне определится по итогам матча между чешкой Каролиной Муховой и американкой Даниэль Коллинс.

Как сообщалось ранее, на стадии 1/64 финала Australian Open казахстанка сыграла против 48-й ракетки мира итальянки Элизабетты Кочаретто. Рыбакина одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.


Фото: ktf.kz

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