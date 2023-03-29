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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами

Ринат Дусумов
29 Марта 2023, 01:35
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) вышла в полуфинал турнира в Майами (США) и продлила свою победную серию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина одержала уже десять побед подряд. Серия казахстанки длится с 12 марта, когда она начала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В итоге Рыбакина выиграла этот турнир, а теперь добилась уже четырех побед в Майами: она обыграла Анну Калинскую (64-е место), Паулу Бадосу (29-е место), Элизе Мертенс (39-е место) и Мартину Тревизан (24-е место).

Ранее Елене Рыбакиной на турнире в Майами не удавалось пройти дальше третьего круга — на этой стадии она вылетала в 2021 и 2022 годах.


Спорт   Теннис   Рыбакина Елена  
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