Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии

11 Января 2023, 15:21

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой одержали победу в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Теннисистки обыграли пару Николь Меличар-Мартинез (США)/Саманта Стосур (Австралия). Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Меличар-Мартинез и Стосур один эйс, четыре двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. Павлюченкова и Рыбакина восемь раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Елена Остапенко (Латвия) / Людмила Киченок (Украина).

Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина в паре с россиянкой вышла в четвертьфинал турнира в Австралии.

Фото: ktf.kz