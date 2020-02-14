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Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Санкт-Петербурге
14 Февраля 2020 20:23
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В четвертьфинале против первой ракетки Казахстана на корт вышла Осеан Додан из Франции. Их матч продлился три сета. Рыбакина взяла вверх со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.
За выход в финал она сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Мария Саккари (Греция).
Ключевые слова: Спорт,
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