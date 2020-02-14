Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале против первой ракетки Казахстана на корт вышла Осеан Додан из Франции. Их матч продлился три сета. Рыбакина взяла вверх со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

За выход в финал она сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Мария Саккари (Греция).