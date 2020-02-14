+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 1 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Санкт-Петербурге

14 Февраля 2020 20:23
Поделиться:
Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
После первого дня ЧМ по конькобежному спорту Казахстан занимает шестое место
Ярослава Шведова стала главным тренером женской команды Казахстана по теннису Первый региональный турнир по киберспорту состоится в Караганде У нас должны играть доморощенные спортсмены – аким СКО

В четвертьфинале против первой ракетки Казахстана на корт вышла Осеан Додан из Франции. Их матч продлился три сета. Рыбакина взяла вверх со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:2.

За выход в финал она сразится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Мария Саккари (Греция).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив