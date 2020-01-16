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Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Австралии
16 Января 2020 19:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Это стало возможным после победы в четвертьфинале над местной спортсменкой Лизетт Кабрерой. Матч продлился три сета. Рыбакина оказалась сильнее с общим счетом 6:7, 7:6, 7:5. В 1/2 финала она встретится с британкой Хезер Уотсон.
Ключевые слова: Спорт,
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