Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира серии WTA в Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Это стало возможным после победы в четвертьфинале над местной спортсменкой Лизетт Кабрерой. Матч продлился три сета. Рыбакина оказалась сильнее с общим счетом 6:7, 7:6, 7:5. В 1/2 финала она встретится с британкой Хезер Уотсон.