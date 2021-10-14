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Елена Рыбакина вышла в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллс

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Октября 2021, 10:04
Елена Рыбакина вышла в полуфинал парного турнира в Индиан-Уэллс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Вероникой Кудерметовой победили чешек Мари Бузкову и Люси Градецку в 1/4 финала соревнования серии WTA 1000 в США со счетом 1:6, 6:1, 10:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча продлилась 1 час и 6 минут. Елена и Вероника сделали четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. Мари и Люси четырежды брали подачу оппоненток, выполнили один эйс и допустили две двойные ошибки.

В полуфинале турнира BNP Paribas Open Рыбакина и Кудерметова сразятся с украинкой Людмилой Киченок и Еленой Остапенко из Латвии.

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