Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Словении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина уверенно победила чешку Терезу Мартинцову, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира серии WTA 250 в Словении со счетом 6:4, 6:1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В первом сете Елена уступала 0:4, после чего выиграла семь геймов подряд. В четвертьфинале соревнований в Портороже казахстанка сыграет с украинкой Лесей Цуренко.

Фото: ktf.kz







