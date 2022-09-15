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    08:55, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Словении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина уверенно победила чешку Терезу Мартинцову, занимающую 66-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира серии WTA 250 в Словении со счетом 6:4, 6:1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В первом сете Елена уступала 0:4, после чего выиграла семь геймов подряд. В четвертьфинале соревнований в Портороже казахстанка сыграет с украинкой Лесей Цуренко.


    Фото: ktf.kz



    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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