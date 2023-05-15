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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Мая 2023, 21:02
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме Фото - Казакстан теннис федерациясы

РИМ. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч четвертого круга на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина провела встречу с чешской спортсменкой Маркетой Вондрусовой (70-я ракетка мира) и одержала победу с общим счетом 6:3, 6:3. Игра продлилась один час и 13 минут.

За время игры казахстанская теннисистка исполнила четыре подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также она выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

В прошлом матче россиянка Анна Калинская снялась с игры против Елены из-за травмы.

Отметим, что данная встреча проходила на стадии 1/8 финала итальянского турнира на грунте.




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