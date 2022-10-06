Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Остраве

ОСТРАВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (26-е место в рейтинге WTA) провела матч с белоруской Александрой Саснович (31-е место) в 1/8 финала турнира в Остраве (Чехия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина одержала победу в трех сетах - 6:7, 6:4, 7:5 - и вышла в четвертьфинал.

Призовой фонд турнира в Остраве составляет 757 900 долларов. Что касается личных встреч Елены Рыбакиной и Александры Саснович, то казахстанка упрочила свое лидерство - 3-0. Ранее они встречались в 2021 году в США - на US Open и на турнире в Чикаго - и Рыбакина выиграла оба матча (6:2, 6:3 и 6:4, 6:4).

Напомним, в сентябре Елена Рыбакина дошла до финала турнира в Портороже (Словения), но выиграть титул не смогла, уступив чешской теннисистке Катерине Синяковой (53-е место) — 7:6, 6:7, 4:6.

















Фото: sports.kz