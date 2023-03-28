Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Майами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (7-е место в рейтинге WTA) победила бельгийку Элизе Мертенс (39-е место) на турнире в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина и Мертенс встретились на стадии 1/8 финала, и матч закончился победой спортсменки из Казахстана — 6:4, 6:3.

Для Елены Рыбакиной этот матч был историческим: ранее ей не удавалось проходить на турнире Майами дальше третьего круга — на этой стадии она вылетала в 2021 и 2022 годах. В прошлом году в Майами Рыбакина проиграла американке Джессике Пегуле (3-е место) — 3:6, 4:6, а в позапрошлом — испанке Саре Соррибес-Тормо (106-е место) — 1:6, 6:3, 2:6.

Что касается выступления Елены Рыбакиной на турнире в Майами в этом году, то ранее она также победила россиянку Анну Калинскую (64-е место) — 7:5, 4:6, 6:3 и испанку Паулу Бадосу (29-е место) — 3:6, 7:5, 6:3.