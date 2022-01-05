Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14-я ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина на старте турнира в Аделаиде нанесла поражение чешке Марие Боузковой, занимающей 90-е место мирового рейтинга, - 6:3, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За 1 час и 34 минуты матча Елена сделала четыре эйса и три брейка, два раза ошибившись при подаче. Тогда как Мария по разу подала навылет и реализовала брейк-пойнт. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу казахстанки.

В четвертьфинале соревнования в Аделаиде Рыбакина сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая победила шестую ракетку мира Марию Саккари из Греции.