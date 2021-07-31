Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина выразила благодарность казахстанцам за поддержку

Автор:  
Серик Сабеков
31 Июля 2021, 20:46
Елена Рыбакина выразила благодарность казахстанцам за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выразила благодарность своим болельщикам за поддержку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, после матча за третье место на Олимпиаде наша спортсменка выразила слова благодарности всем, кто ее поддерживал.

«Сегодня я постаралась сделать всё, что в моих силах, но, к сожалению, немного не повезло. Хочу выразить огромную благодарность всем казахстанцам, Федерации тенниса Казахстана и моей команде! Мы проделали большую работу. Спасибо всем, кто переживал за меня! Я благодарна за вашу поддержку! Я надеюсь, что смогу принять участие на Олимпийских играх в Париже, и тогда уже ситуация с пандемией в мире улучшится. И мы сможем чувствовать поддержку и слышать крики болельщиков с трибун», - сказала Елена Рыбакина.

Ранее сообщалось , что в Токио завершился матч за бронзовую награду одиночного разряда среди женщин. Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали. В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина. Рыбакина выиграла первый сет матча со счетом 6:1. Во втором сете игра продолжалась до тай-брейка, когда казахстанская спортсменка уступила со счетом 6:7.


Соотечественники   Спорт   Олимпиада   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей