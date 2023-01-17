Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина выполнила самую быструю подачу на Australian Open

17 Января 2023, 14:26
Елена Рыбакина выполнила самую быструю подачу на Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина в матче с итальянкой Кочаретто отправила мяч сопернице со скоростью 195 км/ч. Это лучший показатель на турнире на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Лидер женской сборной Казахстана уже не первый раз превосходит остальных в данном компоненте игры.

Как сообщалось ранее, на стадии 1/64 финала Australian Open казахстанка сыграла против 48-й ракетки мира итальянки Элизабетты Кочаретто. Рыбакина (25-я ракетка мира) одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Следующий матч первая ракетка Казахстана проведет с представительницей Словении Каей Юван.


Фото: ktf.kz

Новости по теме
Александр Бублик проиграл испанцу на Australian Open-2023
Россия и Беларусь не вошли в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год
Головкин и Алимханулы вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты
Теги:
Читайте также
Александр Бублик проиграл испанцу на Australian Open-2023
Россия и Беларусь не вошли в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год
Головкин и Алимханулы вошли в ТОП-50 лучших боксеров планеты
Казахстан завоевал второе «золото» Универсиады-2023
Казахстанские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Универсиаде-2023
Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Словакии на Универсиаде-2023
Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023
ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Назначен заместитель акима Павлодарской области
3 Назначен аким Баянаульского района Павлодарской области
4 Развитие пригородов Астаны обсудили в Правительстве
5 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки

Лента новостей