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Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году

22 Ноября 2022, 16:10
Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина стала второй по результатам завершившегося сезона WTA по количеству подач навылет: в 57 проведенных матчах казахстанка выполнила 370 эйсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первое место в рейтинге заняла победительница Итогового чемпионата WTA француженка Каролин Гарсия (394 эйса за 63 матча), на третьем – россиянка Вероника Кудерметова (265 эйсов за 59 матчей).

В 2020 году Рыбакина стала лучшей в женской теннисной ассоциации. На счету у казахстанки было 193 эйса.

В мужском АТР-туре первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал шестым по количество эйсов. 55 мачтах Александр наколотил 715 подач навылет. В прошлом году казахстанец занял первое место по числу эйсов (840 эйсов в 62 матчах).


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