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Елена Рыбакина выиграла 16-й матч в сезоне

19 Февраля 2020 01:01
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Елена Рыбакина выиграла 16-й матч в сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финалистка турнира в Петербурге Елена Рыбакина (SE) в первом круге Дубая обыграла Софию Кенин на ее первом индивидуальном турнире после победы на Australian Open (проиграла один из двух одиночных матчей в Кубке Федерации) — 6:7, 6:3, 6:3. Об этом передает Sports.kz.

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20-летняя Рыбакина выиграла 16-й из 18 проведенных в этом году матчей (выиграла один титул и сыграла в двух финалах). Теннисистку топ-10 она обыграла впервые в сезоне и в третий раз — в карьере. Решающие сеты она не проигрывает с октября (восьмой подряд).

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Ключевые слова: Спорт,
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