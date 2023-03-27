Елена Рыбакина выделила по 2,5 млн тенге казахстанскими теннисистками-юниорками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После победы на «Уимблдоне-2022» лидер женской сборной Казахстана пообещала, что часть призовых средств направит на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Недавно Елена перечислила деньги волонтерскому движению «СтопОтлов» в Астане, которое спасает в столице бездомных животных.

А буквально на днях первая ракетка Казахстана выделила средства на поддержку молодых казахстанских теннисисток, на их стремление развиваться в будущем, стать таким же топ-игроком, как она.

Рыбакина сама выбрала – кому оказать поддержку. 14 игроков получили по 2,5 млн тенге: Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Аружан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен.

Каждая из девушек, уже побеждающих на казахстанской и международной аренах, написала Елене письмо, где рассказала свою историю в теннисе. Причем, изначально общая сумма от Елены в целом была меньше, но позже победительница «Уимблдона» увеличила количество и денежный объем грантов.

«Думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить гранты для молодых игроков, потому что я сама получила когда-то в Казахстане большую поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться», - сказала ранее Рыбакина после победы на «Уимблдоне» и теперь выполнила обещание.

Также Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности.

В эти дни Рыбакина выступает на крупном турнире в Майами (США). В воскресенье она обыграла 29-ю ракетки мира Паулу Бадосу.

До выступления на турние в Майами Елена Рыбакина завоевала главный трофей на другом «Мастерсе» в Индиан Уэллсе, победив в финале представительницу Беларуси Арину Соболенко (7:6, 6:4).