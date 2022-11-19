Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев

19 Ноября 2022, 21:41

19 Ноября 2022, 21:41

Елена Рыбакина: Всегда чувствую поддержку казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» сообщила, что всегда чувствует поддержку соотечественников.

- 2022 теннисный год подходит к завершению - каким он сложился для Елены Рыбакиной?

- В целом, год получился удачным. Особенно моя победа в Уимблдоне – понятно, что об этом титуле мечтают многие. Что касается командных турниров, наша сборная впервые попала в финальную стадию чемпионата мира – выступила в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинга. Это большой опыт для всех нас, надеюсь, в следующий раз получится выступить еще лучше.

- В этом году Вы выиграли «Уимблдон». Что изменилось в Вашей жизни после победы на турнире из серии «Большого шлема»?

- Появилось больше внимания и обязательств, но в целом, не могу сказать, что кардинально много чего поменялось. Конечно, эта победа дала мне новый импульс. Но сказать, что произошли коренные изменения, не могу.

- Елена, в прошлом году Вы успешно выступили на Олимпиаде в Токио, дошли до полуфинала. Что для Вас важнее – победа на турнире «Большого шлема» или золото Олимпийских игр?

— Это очень сложный вопрос. Безусловно, хотелось бы выиграть Олимпиаду и турнир «Большого шлема». После Олимпийских игр я почувствовала огромную любовь и поддержку всех казахстанцев. Но и после победы на Уимблдоне было так же. В социальных сетях и мессенджерах мыло много поздравлений и пожеланий. Это придает мне сил, хочется побеждать во всех турнирах (смеется).

– После победы на Открытом чемпионате Великобритании Вы получили солидные призовые. После этого не стали ли к Вам обращаться люди с просьбой дать взаймы или оказать помощь?

- Да, помощи просят и, по возможности, я стараюсь помочь.

– Вы с достоинством защищаете честь Казахстана. Пусть будет интересно для Ваших поклонников - скажите три любых слова на казахском языке.

– Салем, рақмет және алға!

– В женском туре Вы играли с сильнейшими теннисистками мира, у многих выигрывали. Но, если бы Вам представилась возможность сыграть с кем-то из мужчин, кого бы Вы выбрали?

- Мне импонирует игра Роджера Федерера. Наверное, с ним бы сыграла, но, к сожалению, он уже закончил свою профессиональную карьеру. Может быть, когда-нибудь в будущем я смогу помериться с ним мастерством.

– - В мужском одиночном разряде «Уимблдон» выиграл Новак Джокович, за спиной у которого 21 победа на «Больших шлемах». Что для Вас значит выиграть свой первый «Шлем» вместе с таким прославленным теннисистом?

- Да, конечно, для меня это большая честь – взойти на пъедестал самого старейшего и престижного турнира мира вместе с Новаком. Во время торжественного вечера нам удалось немного с ним поговорить, было волнительно и, в то же время, я была безумно рада.

– В силу того, что Вы профессиональный игрок и постоянно в разъездах, Вам не часто удается приезжать домой в Казахстан. Когда выпадает свободное время и Вы дома, в каких городах бываете и какие места больше всего понравились?

– Чаще всего я бываю в Астане, бывают и в Алматы. Пока что мне нравится Алматы, не в обиду астанчанам (улыбается).

– В завершение беседы, что Вы хотели бы сказать Вашим поклонникам?

–- Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто за меня болеет не только в минуты славы, но и во время обидных поражений. Я всегда чувствую вашу поддержку. Надеюсь, вы продолжите болеть за меня и за нашу команду. Увидимся в следующем году. Алға, Қазақстан!

– Спасибо за беседу. Желаем новых побед!

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 июля текущего года на своей странице в Twitter поздравил Елену Рыбакину с победой на Большом шлеме.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает высокую позицию в рейтинге потенциальных победительниц первого в новом году турнира серии Большого шлема в 2023 году.

В середине ноября стало известно положение Елены Рыбакиной в обновленном рейтинге WTA.

Как сообщает Sports.kz, Елена Рыбакина номинирована на звание «Игрок года» от WTA.

Елена Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. В теннис начала играть с 6-летнего возраста. В 2017-м Елена дебютировала на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В июне 2018-го Елена сменила спортивное гражданство и сейчас выступает за Казахстан.

В начале 2020 года Елена участвовала в четырех финалах турниров WTA в одиночном разряде и выиграла один из них. Е.Рыбакина вошла в топ-20 мирового тенниса, что является знаковым достижением для мастеров ракетки из Казахстана.

На Олимпиаду в Токио Рыбакина поехала в составе сборной Казахстана и расценила шансы на успешное выступление как хорошие. Выиграв у испанки Гарбинье Мугурусы, Елена вышла в полуфинал соревнований, где проиграла Белинде Бенчич. В поединке за бронзовую медаль в тяжелой борьбе Елена уступила Элине Свитолиной.

В июле 2022-го у Рыбакиной появился шанс выиграть Уимблдон. Обыграв в полуфинале румынку Симону Халеп, она встретилась в финале с Онс Жабер. Прогнозы экспертов сбылись – Елена действительно победила Жабер и впервые стала победительницей Уимблдона. До этого ни один казахстанский теннисист не побеждал в этом турнире.