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    09:45, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в финал турнира WTA 1000 в парном разряде

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    ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и представительница России Вероника Кудерметова пробились в финал турнира в Индиан -Уэллсе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В полуфинале казахстанско-российский дуэт обыграл Людмилу Киченок (Украина)/Елену Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3.
    Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. Рыбакина и Кудерметова выполнили три эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали шесть брейк-пойнтов из 14-и. В финале Елена и Вероника сыграют против второй сеянной пары турнира - Се Шувэй (Тайвань)/Элис Мертенс (Бельгия).
    Напомним, что в одиночном разряде здесь в Индиан-Уэллсе казахстанка завершила борьбу на стадии второго круга, уступив соотечественнице Юлии Путинцевой.

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