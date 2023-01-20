Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

20 Января 2023, 11:23
Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американу Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана.

Ранее Рыбакина никогда не выходила в четвертый круг Australian Open. Лучшим достижением казахстанки был третий круг в 2020 году.
Следующей соперницей Рыбакиной в Мельбурне станет лидер мирового женского рейтинга полька Ига Швентек или испанка Кристина Буча (100 номер в WTA).


Новости по теме
Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open
Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023
«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ
Теги:
Читайте также
Елена Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open
Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023
Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022
Казахстан сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного турнира Универсиады-2023
«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Астане
Шах и мат: с большим размахом прошел ЧМ по быстрым и блиц-шахматам в Алматы
Два крупных соревнования планирует провести Казахстанская федерация шахмат в РК
Новости партнеров
Популярное
1 Серик Мамытов назначен акимом Жетысайского района Туркестанской области
2 Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
3 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
4 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
5 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области

Лента новостей