Елена Рыбакина вошла в топ-30 рейтинга WTA и стала новой первой ракеткой Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Лидирует австралийка Эшли Барти, за ней в первой тройке следуют Каролина Плишкова из Чехии и японка Наоми Осака.

20-летняя казахстанка Елена Рыбакина, которая пробилась в финал турнира в китайском Шэньчжэне, поднялась на 6 строчек и теперь занимает 30-е место. Она обошла потерявшую 5 позиций Юлию Путинцеву (37-я) и стала сильнейшей теннисисткой страны. Напомним, что в финале Рыбакина уступила россиянке Екатерине Александровой. Другая представительница Казахстана Зарина Дияс поднялась с 75-й на 73-е место.

В парном разряде Галина Воскобоева располагается на 58-й отметке (-8), Анна Данилина — 124-я (-1), Путинцева — 160-я (-1).