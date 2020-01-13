+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Елена Рыбакина вошла в топ-30 рейтинга WTA и стала новой первой ракеткой Казахстана

13 Января 2020 09:31
Поделиться:
Елена Рыбакина вошла в топ-30 рейтинга WTA и стала новой первой ракеткой Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга спортсменок, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Китае
Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира в Дохе Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Лидирует австралийка Эшли Барти, за ней в первой тройке следуют Каролина Плишкова из Чехии и японка Наоми Осака.

20-летняя казахстанка Елена Рыбакина, которая пробилась в финал турнира в китайском Шэньчжэне, поднялась на 6 строчек и теперь занимает 30-е место. Она обошла потерявшую 5 позиций Юлию Путинцеву (37-я) и стала сильнейшей теннисисткой страны. Напомним, что в финале Рыбакина уступила россиянке Екатерине Александровой. Другая представительница Казахстана Зарина Дияс поднялась с 75-й на 73-е место.

В парном разряде Галина Воскобоева располагается на 58-й отметке (-8), Анна Данилина — 124-я (-1), Путинцева — 160-я (-1).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив