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Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA

26 Января 2023, 17:10
Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина вошла в топ-10 рейтинга женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

До этого ее лучшим место была 12 строчка, куда казахстанка поднялась 17 января 2022.

В случае победы на Australian Open Лена станет восьмой ракеткой мира, а если турнир выиграет Магда Линетт, то Рыбакина будет 11-й ракеткой мира

Напомним, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023. В полуфинале первая ракетка Казахстана прошла Викторию Азаренко из Беларуси - 7:6(4), 6:3.


Фото: Федерация тенниса Казахстана




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