17 Июля 2022 22:29

Елена Рыбакина вошла в рейтинг лучших теннисистов мира по доходам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг из 16 лучших теннисистов в одиночном разряде по доходам в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В список попали как мужчины, так и женщины. Победившая на Уимблдоне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в рейтинг и заняла седьмое место с суммарным заработком в 3.3 миллиона долларов.

Топ-16 теннисистов с самым большим доходом в 2022 году:

1. Ига Свентек — 6.6 млн.

2. Рафаэль Надаль — 6.4 млн.

3. Карлос Алькарас — 4.3 млн.

4. Новак Джокович — 4.2 млн.

5. Стефанос Циципас — 3.6 млн.

6. Онс Жабер — 3.4 млн.

7. Елена Рыбакина — 3.3 млн.

8. Каспер Рууд — 2.9 млн

9. Тейлор Фриц — 2.6 млн

10. Александр Зверев — 2.6 млн.

11. Даниил Медведев — 2.5 млн.

12. Эшли Барти — 2.3 млн.

13. Хуберт Гуркач — 2.1 млн.

14. Феликс Оже-Альяссим — 2.1 млн.

15. Андрей Рублев — 2 млн.

16. Янник Синнер — 2 млн.





