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Елена Рыбакина вошла в рейтинг лучших теннисистов мира по доходам
17 Июля 2022 22:29

Елена Рыбакина вошла в рейтинг лучших теннисистов мира по доходам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован рейтинг из 16 лучших теннисистов в одиночном разряде по доходам в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В список попали как мужчины, так и женщины. Победившая на Уимблдоне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в рейтинг и заняла седьмое место с суммарным заработком в 3.3 миллиона долларов.

Топ-16 теннисистов с самым большим доходом в 2022 году:
1. Ига Свентек — 6.6 млн.
2. Рафаэль Надаль — 6.4 млн.
3. Карлос Алькарас — 4.3 млн.
4. Новак Джокович — 4.2 млн.
5. Стефанос Циципас — 3.6 млн.
6. Онс Жабер — 3.4 млн.
7. Елена Рыбакина — 3.3 млн.
8. Каспер Рууд — 2.9 млн
9. Тейлор Фриц — 2.6 млн
10. Александр Зверев — 2.6 млн.
11. Даниил Медведев — 2.5 млн.
12. Эшли Барти — 2.3 млн.
13. Хуберт Гуркач — 2.1 млн.
14. Феликс Оже-Альяссим — 2.1 млн.
15. Андрей Рублев — 2 млн.
16. Янник Синнер — 2 млн.



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