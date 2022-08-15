15 Августа 2022 13:41

Елена Рыбакина вернулась в ТОП-25 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновили рейтинг лучших теннисистов мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Лидер сборной Казахстана Елена Рыбакина после падения на предыдущей неделе поднялась на две строчки и занимает теперь 25-е место. Сразу на восемь пунктов, благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Торонто, улучшила свое положение Юлия Путинцева – она идет 38-й. Зарина Дияс продвинулась на три позиции и занимает 241-е место, Гозаль Айнитдинова поднялась на 584-е.

Лучшая из представительниц Казахстана в парном рейтинге Анна Данилина, по-прежнему, на 21-й строчке, а Жибек Куламбаева на 258-й.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик потерял одну позицию, опустившись на 42-е место. Дмитрий Попко несколько сдал – теперь он 219-й. Михаил Кукушкин взлетел на девять строчек, поднявшись на 213-е место. Тимофей Скатов расположился на 248-м, Денис Евсеев на 263-м, Бейбит Жукаев на 403-м местах.

Лучший из представителей Казахстана в парном рейтинге Андрей Голубев опустился на три ступеньки и занимает 47-е место. Александр Недовесов, наоборот, на три строчки поднялся и теперь идет 54-м.

Фото: sports.kz