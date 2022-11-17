Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023

17 Ноября 2022, 15:07

17 Ноября 2022, 15:07

Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина занимает высокую позицию в рейтинге потенциальных победительниц первого в новом году турнира серии Большого шлема.

Сезон 2022 года в мировом теннисе еще официально не завершен, но многие представители элиты уже настраиваются на новый календарный год, который готовит новые вызовы. Среди них и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в завершающейся кампании уже доказала, что способна побеждать на топ-турнирах.

Шансы Елены добиться высоких результатов на «Шлемах» в 2023 году также высоко оцениваются экспертами, в частности, аналитиками известной беттинг-компании Пин Ап, в чьей линии всегда доступен широкий выбор объектов для пари на теннис. Сейчас Пин Ап кз букмекерская контора уже предлагает подробную «роспись» с котировками на первый большой турнир следующего года – Открытый чемпионат Австралии. Согласно коэффициентам, Рыбакина входит в топ-8 фавориток на победу в женском одиночном турнире в Мельбурне.

Вероятность успеха теннисистки из Казахстана в данный момент оценивается в 9%. Главной претенденткой на победу в Австралии предсказуемо называют первую ракетку мира – Игу Швентек из Польши, которой оставляют более 33% шансов на триумф.

Любители тенниса могут делать свои прогнозы и на различные другие турнирные достижения Рыбакиной на Australian Open. В частности, Pin Up промокод 2022 Казахстан, позволяющий получить дополнительное вознаграждение за пари на спорт. Можно использовать для варианта, при котором Рыбакина доберется до финала Открытого чемпионата Австралии. Такой сценарий оценен аналитиками в 13% вероятности. Выход казахстанской теннисистки в полуфинал соревнований в Мельбурне, по мнению экспертов, еще более вероятен – 23% шансов.

Уходящий календарный год стал самым успешным в карьере 23-летней Рыбакиной, которая добивалась максимально высокой позиции в рейтинге WTA (12-й). Именно в 2022 году Елена завоевала и пока что свой самый престижный трофей – титул на Уимблдоне, одолев на пути к званию чемпионки таких сильных оппоненток, как румынка Симона Халеп и представительница Туниса Онс Жабер.

Фото: tennisworldusa.org