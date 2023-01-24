Елена Рыбакина: В полуфинале меня ждет встреча с непростой и опытной соперницей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой предстоящий полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии и рассказала о болельщиках из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Сегодня мы с Еленой Остапенко играли очень агрессивно, пытались давить друг на друга с первого мяча. Конечно, весь опыт, полученный на Уимблдоне, помогает мне сейчас в Австралии. Я знаю, чего ожидать. На корте чувствую себя хорошо и просто наслаждаюсь каждым своим матчем. Что касается поддержки, то я получаю ее со всего мира. Но больше всего из Казахстана. Наилучшая поддержка в карьере была на Олимпиаде – тогда я впервые ощутила ее в полной мере. Мы играли без зрителей, но я ежедневно получала тысячу сообщений. Сейчас в полуфинале меня ждет встреча с непростой соперницей. С Викой Азаренко я играла всего один раз – на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда одержала победу, но не скажу, что она была легкой. Как и всегда, постараюсь подготовиться к матчу, все проанализировать, обдумать. Разумеется, на корте сделаю все возможное, чтобы победить и выйти в финал», - резюмировала Рыбакина.

Как ранее сообщалось, Елена Рыбакина в полуфинале сыграет с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Викторией Азаренко (24-я ракетка мира) из Беларуси. Матч состоится в четверг 26 января, время начала игры будет известно позже.

Победа в четвертьфинале на Australian Open принесла Рыбакиной $669 тысяч. В Live-рейтинге WTA Елена Рыбакина поднимается на 12-е место.

Фото: ktf.kz