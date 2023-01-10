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Елена Рыбакина в паре с россиянкой вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

10 Января 2023, 10:21
Елена Рыбакина в паре с россиянкой вышла в четвертьфинал турнира в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Елена Рыбакина и россиянка Анастасия Павлюченкова вышли в четвертьфинал парного турнира в Аделаиде-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sport24.ru.

Их соперницами были россиянка Ангелина Габуева и румынка Ана Богдан. Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 5:7, 3:6.

В четвертьфинале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Николь Меличар/Саманта Стосур.

Ранее сообщалось, что теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина проиграла на старте турнира Аделаида-2 – в начале своего пути спортсменка уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 3:6, 5:7.

Фото: ktf.kz
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