Елена Рыбакина в Live-рейтинге WTA поднимается на 12-е место
24 Января 2023, 12:40
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25-я ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина в Live-рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) поднимается на 12-е место. Выше казахстанская теннисистка никогда не была, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».
На 12-е место в рейтинге Лена поднималась 17 января 2022 года, а до начала Australian Open занимала 25-ю строчку.
Выход в финал позволит Рыбакиной впервые в карьере войти в топ-10. В худшем случае она расположится между 12 и 14 местом.
Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира «Большого шлема» на Australian Open и заработала 555 250 долларов.
Фото: Сhampionat.com
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