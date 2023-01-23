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Елена Рыбакина: В четвертьфинале меня ждет тяжелая битва

23 Января 2023, 22:16
Елена Рыбакина: В четвертьфинале меня ждет тяжелая битва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира Елена Рыбакина ответила, будет ли менять что-то в своей игре перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с латвийкой Еленой Остапенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

24 января Елена Рыбакина сыграет с латвийкой Еленой Остапенко в четвертьфинале Australian Open-2023.

«Она очень сильно бьет по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. В матче со Швентек у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет. Что касается подачи – конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, мое оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей, особенно на этой неделе», - отметила казахстанка.

Рыбакина и Остапенко играли между собой дважды: на хардовом турнире в Линце в 2019 году и на травяном турнире в Истбурне в 2021 году. Оба матча выиграла латвийская теннисистка. Матч начнется завтра во вторник 24 января не ранее 7:30 утра по времени Астаны на центральной арене имени Рода Лейвера.


Фото: ktf.kz


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