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Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году

1 Января 2023, 05:55
Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу в новом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет со 2 по 8 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге чемпионка «Уимблдона» из Казахстана Елена Рыбакина поборется с Даниэль Коллинс, Елена Остапенко — с Каролиной Плишковой. Дарья Касаткина сыграет с квалифайером, Вероника Кудерметова — с Амандой Анисимовой. Екатерина Александрова встретится с Маркетой Вондроушовой, Людмила Самсонова — с Чжан Шуай. Онс Жабер и Арина Соболенко начнут со второго раунда.

Фото: Sports.kz.

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