Елена Рыбакина узнала соперницу за выход в полуфинал Australian Open-2023

22 Января 2023, 10:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна соперница казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала встретились представительница Латвии Елена Остапенко, занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, и седьмая ракетка мира Коко Гауфф из США. В итоге победу в двух сетах отпраздновала Остапенко (7:5, 6:3), хотя изначально явным фаворитом была 18-летняя американка.

Ранее Рыбакина сенсационно победила лучшую теннисистку мира Игу Свёнтек (6:4, 6:4).

Таким образом, Елена Рыбакина и Елена Остапенко сыграют между собой за выход в полуфинал турнира.

Фото: sports.kz.